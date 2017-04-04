Аграрная партия призвала правительство разблокировать выплату дотаций агропроизводителям

Дальнейшее блокирование выплаты дотаций агропроизводителям приведет к падению производства, росту безработицы в АПК и резкому подорожанию продуктов питания. В итоге Украину ждет социальная и политическая дестабилизация. Об этом сказано в заявлении, которое принял Президиум Аграрной партии на своем заседании 3 апреля 2017 года.

Авторы заявления отмечают, что обещанная система государственных дотаций для представителей АПК не заработала в течение первого квартала 2017 года. Правительство не смогло реализовать свои «нововведения» в аграрной политике.

«Партия последовательно выступала против ликвидации эффективной системы налогообложения аграриев и предостерегала власти от непродуманных шагов. К сожалению, правительство не прислушалось и поставило под удар не только главную отрасль, которая дает 41% ВВП, а и всю экономику и благосостояние граждан, потребляющих продукцию агропроизводства. Кабмин задекларировал замену этой системы дотациями в размере 5,5 млрд грн. Но даже этой незначительной помощи производители за первые три месяца 2017 года не дождались», - говорится в заявлении.

Авторы подчеркивают, что Аграрная партия получает массу жалоб и возмущенных обращений, в которых сельхозтоваропроизводители показывают, что правительство их цинично обмануло. Если в ближайшее время процесс выплаты дотаций не будет разблокирован, аграрии не успеют до конца года получить обещанную поддержку в полном объеме, а неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет, - отмечается в заявлении.

В условиях дополнительной фискальной нагрузки и отсутствия государственной поддержки наибольшие убытки несут отрасли, ориентированные на внутренний рынок. Это животноводство, птицеводство, овощеводство, садоводство и виноградарство. В случае дальнейшего промедления с государственной поддержкой АПК животноводам придется вырезать поголовье в ускоренном темпе.

Президиум Аграрной партии требует от Правительства обеспечить безусловное соблюдение требований Налогового кодекса Украины и Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

«От имени всех аграриев, оказавшихся в затруднительном положении, требуем от Кабинета министров безотлагательно доработать и принять нормативные акты, которые разблокируют начисление бюджетных дотаций АПК. Следует выплатить сельхозпроизводителям бюджетные дотации за предыдущие месяцы, в соответствии с заполненными заявлениями, декларациями, налоговыми накладными», - сказано в заявлении.

По мнению членов президиума Аграрной партии, если власть продолжит игнорировать собственные обещания и обязательства, это может вызвать появление новых угроз. В частности, речь идет о падении производства, росте безработицы в АПК, резком подорожании продуктов питания – и в итоге социальной и политической дестабилизации Украины.

«Призываем Кабинет министров и Верховную Раду в дальнейшем изменить экономическую и налоговую политику, которая доказала свою неэффективность. Ради обеспечения продовольственной безопасности государства требуем возобновить действие специального режима налогообложения НДС для аграриев и фиксированного сельскохозяйственного налога», - заключают авторы заявления.