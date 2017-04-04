Украина намерена активизировать сотрудничество с Саудовской Аравией в аграрной сфере

Украина намерена активизировать экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией в аграрной сфере, способствовать привлечению инвестиций из этого государства в отечественные отрасли животноводства и рыболовства, а также увеличить объемы двусторонней торговли между странами.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Среди важных задач – наращивание товарооборота между странами, налаживание прямых контактов между агропроизводителями обеих стран, привлечение инвестиций из Саудовской Аравии в отрасль сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Украины», – отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, с целью активизации сотрудничества между государствами министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой намерен посетить Саудовскую Аравию и принять участие в заседании Межправительственной украинско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет 3-7 апреля.

Согласно сообщению, помимо аграрной отрасли, украинская сторона также заинтересована в активизации сотрудничества с Саудовской Аравией в сферах энергетики, авиационно-космической промышленности, торговли, образования, медицины и туризма.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод намерен организовать в текущем году торговые миссии в ЕС, Индию, а также страны Ближнего и Среднего Востока для продвижения на этих рынках отечественной сельхозпродукции.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. (38,1%).

Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта, 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5%, 4,2 млрд долл.), Африка (15,7%, 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7%, 1,2 млрд долл.) и США (0,9%, 45 млн долл.).