Госфинансирование АПК почти втрое меньше реальных потребностей

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат от Партии регионов Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что в бюджете на этот год финансирование агропромышленного комплекса почти втрое меньше, чем реальные потребности отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

"Принятый на этот год госбюджет является пагубным для многих отраслей украинской экономики и особенно – аграрной", – считает Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, научно обоснованные потребности АПК страны составляют около 17,5 млрд. грн., тогда как в принятом на этот год бюджете правительство предусмотрело на эти цели только 6,4 млрд. грн., что вдвое меньше аналогичного показателя 2008 года (12 млрд. грн.).

"Также документ не предусматривает финансирование антикризисных мер", – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он уточнил, что в госбюджете-2009 "исключены затраты по восьми бюджетным программам на общую сумму в 380,6 млн. грн., а также правительство не выделило средств на программы по восстановлению и повышению плодородности почвы, поддержке предприятий, находящихся в особенно сложных климатических условиях, реформированию и развитию коммунального хозяйства в селе, частичной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства и другим".

Кроме того, по словам председателя профильного комитета, более чем в 4 раза – с 6,7 млрд. грн. до 1,5 млрд. грн. – уменьшены расходы по шести программам, направленным на развитие предприятий АПК, что в условиях кризиса ставит под угрозу продовольственную безопасность страны, тогда как ряд программ АПК по результатам прошлого года остаются недофинансированными.

В целом, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, по сравнению с прошлым годом более чем в 7 раз сокращены объемы бюджетной дотации на животноводство и господдержку производства продукции растениеводства, а финансирование бюджетной программы "Социальная сфера села" уменьшено почти втрое по сравнению с 2008 годом – с 20,2 млн. грн. до 7,5 млн. грн.

"На обеспечение жильем работников образования, культуры, медицины, проживающих постоянно в селе и подписавших трудовые контракты на 20 лет, из обещанного им правительством 1 млрд. грн. не предусмотрено ни копейки", – подчеркнул депутат.