Утверждены объемы формирования продрезерва Аграрным фондом

Министерство аграрной политики Украины своим приказом «О вопросах деятельности Аграрного фонда на организованном аграрном рынке в 2009/2010 маркетинговом году» утвердило объемы формирования продовольственного резерва Аграрным фондом на 2009-2010 гг.

Текст приказа от 24 января 2009 г. N50 опубликован на сайте парламента.

В документе выражается согласие с предложением Аграрного фонда относительно формирования им в 2009/2010 МГ государственного продовольственного резерва в объемах не менее: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) - 889 тыс. тонн и ржи - 86 тыс. тонн; сахара из сахарной свеклы - 314 тыс. тонн.

Также Аграрному фонду рекомендуется в процессе формирования государственного продовольственного резерва отдавать преимущество пшенице мягкой 3 и 4 классов и ржи 1 класса.

Приказом устанавливаются минимальные и максимальные закупочные цены на объекты государственного ценового регулирования в 2009/2010 МГ.

На пшеницу мягкую 1 кл. минимальная цена составляет 1501,76 грн. за тонну (с учетом НДС), максимальная - 1851,67 грн./т; 2 кл. - 1418,32 грн./т и 1748,79 грн./т соответственно, 3 кл. - 1251,43 грн./т и 1543,02 грн./т, 4 кл. - 1134,61 грн./т и 1398,98 грн./т, 5 кл. - 967,83 грн./т и 1193,34 грн./т соответственно.

На пшеницу твердую 1 кл. - 1651,96 грн./т и 2036,87 грн./т; 2 кл. - 1551,83 грн./т и 1913,40 грн./т, 3 кл. - 1418,32 грн./т и 1748,79 грн./т, 4 кл. - 1268,12 грн./т и 1563,59 грн./т, 5 кл. - 1051,28 грн./т и 1296,22 грн./т соответственно.

На рожь 1 кл. - 1112,81 грн./т и 1372,09 грн./т; 2 кл. - 1016,89 грн./т и 1253,82 грн./т; 3 кл. - 882,54 грн./т и 1088,17 грн./т соответственно.