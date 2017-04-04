Цена кредита МВФ: Украина хочет разрешить продажу сельхозземель с 2018 года

18:18, 04 апреля 2017
Агро
4662

Также украинское руководство намерено провести разъяснительную кампанию для донесения общественности преимуществ этой реформы.

фото УНИАН

Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - по истечении моратория - запустить продажу сельхозземель.

Читайте такжеГлава Минагропрода рассказал депутатам о подготовке к запуску рынка земли

Принятие до конца мая необходимого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонду о намерениях украинского руководства.

"Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важной для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер. Принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года. После окончания моратория на продажу сельхозземель в конце 2017 года, появится возможность продажи государственной и частной земли (с 2018 года - УНИАН)", - говорится в письме.

При этом украинское руководство сообщило о намерении провести разъяснительную кампанию для донесения общественности преимуществ этой реформы.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о подготовке законопроекта о земельной реформе до конца мая текущего года.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Четвертый транш МВФ Украине
Теги: #мораторий на землю