Цена кредита МВФ: Украина хочет разрешить продажу сельхозземель с 2018 года

Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - по истечении моратория - запустить продажу сельхозземель.

Читайте такжеГлава Минагропрода рассказал депутатам о подготовке к запуску рынка земли

Принятие до конца мая необходимого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонду о намерениях украинского руководства.

"Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важной для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер. Принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года. После окончания моратория на продажу сельхозземель в конце 2017 года, появится возможность продажи государственной и частной земли (с 2018 года - УНИАН)", - говорится в письме.

При этом украинское руководство сообщило о намерении провести разъяснительную кампанию для донесения общественности преимуществ этой реформы.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о подготовке законопроекта о земельной реформе до конца мая текущего года.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.