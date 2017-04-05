Гройсман: законопроект о рынке земли разрешает покупку только гражданам Украины

Законопроект о рынке земли будет позволять ее куплю-продажу только физлицам с украинским гражданством.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Закон по мораторию находится сегодня в парламенте, но мы уже продолжили наше сотрудничество в рамках этого транша", - прокомментировал Владимир Гройсман.

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Владимир Гройсман сообщил, что мораторий можно снять только тогда, когда будет понятна позиция по защите владельцев земли.

"Мораторий можно снять только тогда, когда будет понятна позиция по защите собственников земли. Тема земли является чрезвычайно чувствительной для украинских граждан. То, что мы сегодня взаимодействуем с МВФ, это только с той целью, чтобы создать современные качественные условия оборота земель".

Гройсман уверяет, что в предложенной модели рынка земли нет никаких угроз.

"Речь идет о том, что мы можем создать модель рынка земель, которая будет позволять только физическим лицам-украинцам между собой продавать землю, которая им принадлежит. И на этом вопросе поставить точку. Никаких угроз не будет. Я не поддержу земельной реформы, которая может быть использована или крупными агрохолдингами, или условно иностранцами, которые могли бы приехать в Украину и скупать землю", - заявил Владимир Гройсман.

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Также премьер-министр добавил: "Насколько я знаю настроения в парламенте, такой формат, между владельцами земель и то в ограниченном количестве – это абсолютно может быть, чтобы создать прочный качественный фермерский класс".

Как сообщал УНИАН, продолжение сотрудничества с МВФ предусматривает реализацию Украиной ряда структурных реформ, направленных на восстановление экономики страны.

В частности, меморандумом МВФ предполагается принятие Украиной закона, регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - после окончания моратория - запуск продажи сельхозземель.

Принятие до конца мая требуемого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонда о намерениях украинского руководства.