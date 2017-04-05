В Днепропетровской области фермеры продали государству несуществующий урожай кукурузы за 6 миллионов гривень

12:02, 05 апреля 2017
Агро
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Должностные лица фермерского хозяйства получили за 5 тысяч тонн кукурузы 6 миллионов гривень, фактически не поставив товар.

Иллюстрация / REUTERS

Работники управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно со следователями управления Нацполиции в области разоблачили председателя и секретаря одного из фермерских хозяйств региона, которые присвоили 6 млн грн бюджетных средств, использовав поддельный официальный документ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления защиты экономики ГУ НП в Днепропетровской области.

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По данным правоохранителей, для заключения с одним из государственных обществ договора о закупке зерна будущего урожая 34-летний председатель фермерского хозяйства и 56-летний секретарь подделали протокол собрания участников хозяйства.

В этом протоколе от июня 2014 г. подтверждался факт наличия во владении фермерского хозяйства земельных участков под посевами площадью более 2 тыс. га, что не соответствовало действительности. На самом деле в ведении хозяйства находилось лишь 260 га.

Использование заведомо ложного документа давало основания принять решение относительно поставки урожая – 5 тыс. тонн кукурузы. Поэтому по протоколу с госпредприятием фермеры получили за будущий урожай средства в сумме 6 млн грн, фактически не поставив товар.

4 апреля должностные лица уведомлены о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

На данный момент руководитель фермерского хозяйства находится под домашним арестом.

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