Украина экспортирует сельхозпродукцию в более 190 стран мира – Минагропрод

Украина поставляет свою сельскохозяйственную продукцию в более 190 стран и занимает ведущие позиции в мире по объемам экспорта зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства Елену Ковалеву.

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"Украина является надежным гарантом продовольственной безопасности в мире. Мы экспортируем свою продукцию в более 190 стран мира и занимаем ведущие позиции на мировом рынке, в частности, по экспорту масличных и зерновых культур. И эта продукция формирует значительный экономический потенциал нашего государства", - цитирует Ковалеву пресс-служба.

По данным Минагропрода, Украина занимает четвертое место в мире по объемам экспорта кукурузы, третье – по экспорту ячменя, шестое – по экспорту пшеницы, 11-е – по экспорту муки и 12-е – по экспорту хлопьев.

Пресс-служба добавила, что по итогам текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) доля нашей страны на мировом рынке зерновых может составить 12%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта являлись страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.