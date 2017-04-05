Правительство продало украинскую землю за $1 миллиард кредита - эксперт

Меморандум с МВФ раскрывает циничную ложь власти и беспрецедентное превышение правительством своих полномочий. Кабмин - лишь исполнительный орган, и он не может заставлять парламент принимать законы, которые он пообещал внешним кредиторам.

Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«В тексте Меморандума с МВФ говорится о том, что для получения четвертого транша кредита Украина берет на себя обязательства принятия Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца мая 2017 г. Это позволит действующему мораторию на продажу земель утратить силу с конца 2017 года. Таким образом, разрешая продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности, сразу же. Меморандум с МВФ подписывает только правительство. Скажите, кто дал право исполнительному органу власти подсовывать народным депутатам кота в мешке и обещать кредиторам его принятие?», - говорит Виталий Скоцик.

Политик отмечает, что никто до сих пор не знает, какой именно документ готовит правительство.

«Еще в октябре премьер-министр Украины рассказывал украинцам, что рынок земли не будет внедряться в спешке, без широкого обсуждения модели рынка никаких решений о начале продажи земли не может быть. Скажите мне, кто видел законопроект, который разрабатывает правительство? Мы слышали только заявления заместителя министра Максима Мартынюка о какие-то его моментах, которые, судя по тексту меморандума, такая же ложь, как и заявления Гройсмана», - говорит Виталий Скоцик.

По словам политика, правительство готовит документ кулуарно, потому что понимает, что он в обществе просто не может получить поддержки.

«Никакого обсуждения с народом не могло быть. Власть хорошо знает, что все социологические опросы показывают, что более 70% украинцев против продажи земли, а более 90% предпринимателей-аграриев не имеют средств на ее покупку. Поэтому об организации референдума, как это должно быть, ведь согласно Конституции только народ – хозяин земли, и только он может ею распоряжаться – речи не шло. Чтобы украсть у украинцев землю, власть создала ширму, иллюзию обсуждения, наняв разных «грантоедов», которые поют то, что нужно иностранным заказчикам», - говорит Виталий Скоцик.

Политик подчеркнул, что Аграрная партия не допустит распродажи национального богатства правительством и начинает Всеукраинский сбор подписей «Не дадим украсть землю!» на защиту украинской земли.