Украина планирует увеличить экспорт мяса птицы в Саудовскую Аравию

Украина планирует увеличить объемы поставок мяса птицы на рынок Саудовской Аравии, а также количество отечественных предприятий, имеющих право экспортировать данную продукцию в эту страну, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на главу ведомства Владимира Лапу.

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«Сейчас право экспорта мяса птицы и продуктов из него на рынок Саудовской Аравии имеют четыре украинских предприятия. Мы заинтересованы как в увеличении их количества, так и в расширении ассортимента экспорта пищевой продукции», – цитирует Лапу пресс-служба.

Согласно сообщению, также наша страна планирует открыть рынок Саудовской Аравии для экспорта отечественной говядины. По состоянию на сегодняшний день заявка Украины по этому вопросу находится на рассмотрении саудовской стороны. После ее рассмотрения это государство проведет проверку отечественных предприятий, заинтересованных в осуществлении поставок.

«Саудовская Аравия является надежным и важным торговым партнером Украины. Госпродпотребслужба гарантирует соблюдение требований Королевства Саудовская Аравия и поддерживает стратегическое партнерство между нашими странами», – приводятся в сообщении слова Лапы.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия отмечало, что Украина намерена активизировать экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией в аграрной сфере, способствовать привлечению инвестиций из этого государства в отечественные отрасли животноводства и рыболовства.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины).

Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта, 7 млрд долл.), Евросоюза (27,5%, 4,2 млрд долл.), Африки (15,7%, 2,4 млрд долл.), СНГ (7,7%, 1,2 млрд долл.), а также США (0,9%, 45 млн долл.).