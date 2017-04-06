Эксперты прогнозируют подорожание мяса в апреле на 7-12%

Эксперты прогнозируют краткосрочное подорожание мяса в текущем месяце в пределах 7-12% в связи с ростом спроса на эту продукцию, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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"Из-за завершения поста во второй-третьей декаде апреля ожидается повышение цен на большинство продуктов животного происхождения. Рост стоимости мяса ожидается в пределах 7-12%. Однако данный скачок будет краткосрочным, ближе к концу апреля цены стабилизируются", - говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что также прогнозируется краткосрочное подорожание яиц, однако не уточнили, в каких пределах.

По данным пресс-службы, овощи борщового набора могут подорожать на 3-4% под влиянием фактора сезонности. А цены на масло, сахар, гречку и муку могут вырасти в пределах 2-3% из-за снижения уровня запасов и увеличения спроса на эти продукты, однако в целом их стоимость останется стабильной.

Тем временем молоко может подешеветь на 3-6% в связи с увеличением объемов производства этого продукта.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2%, по сравнению с январем – замедлилась до 1%. С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует обнародованным ранее целевым ориентирам на уровне 8% +/- 2 п.п. и 6% +/- 2 п.п. соответственно.