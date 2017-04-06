Минагропрод перечислил Госказначейству более 300 миллионов на дотации аграриям

Министерство аграрной политики и продовольствия перечислило Государственной казначейской службе Украины 306,3 миллиона гривень для выплаты аграриям дотаций в рамках программы прямой государственной поддержки отечественной сферы сельского хозяйства, на реализацию которой в 2017 году предусмотрено 4 миллиарда гривень. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины перечислило на внебюджетный счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины, 306,3 тысячи гривень для автоматической выплаты дотаций в рамках господдержки сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что к выплате в апреле было аккумулировано 217,3 тысячи гривень. Кроме того, за счет наполнения специального фонда на выплату дотаций было перечислено дополнительных 89 тысяч гривень. По данным Минагропрода, эти средства направлены на развитие сельхозпроизводителей и стимулирование производства аграрной продукции.

Сообщается, что после того, как Государственная фискальная служба сформирует реестр получателей бюджетной дотации, Госказначейство в автоматическом режиме перешлет им соответствующие суммы.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов отмечал, что аграрии получат бюджетные дотации не ранее мая, однако Минагропрод поспешил заверить, что средства начнут поступать на счета сельхозпроизводителей с 15 апреля.

В начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 миллиардов гривень дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 миллиардов гривень.