Украина сократила экспорт сахара почти на 30%

Украина в марте текущего года экспортировала 89,1 тысячи тонн сахара, что на 27% уступает показателю за предыдущий месяц, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

Читайте такжеУкраина экспортирует сельхозпродукцию в более 190 стран мира – Минагропрод

Согласно сообщению, за отчетный период украинские предприятия совершили самые крупные поставки в Кот-д'Ивуар - 15,3 тысячи тонн, Судан - 11,4 тысячи тонн, Мьянму - 10,2 тысячи тонн и Того - 10,05 тысячи тонн.

В целом, по данным ассоциации, с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) Украина экспортировала 611,1 тысячи тонн сахара.

Пресс-служба напомнила, что в настоящее время в Украине продолжается посевная кампания сахарной свеклы. По состоянию на 1 апреля аграрии засеяли 130,6 тысячи га, что на 10,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

По оценкам ассоциации "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в текущем году вырастут более чем на 12% - до 330-350 тысяч га.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысяч тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За этот период, как сообщал "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 113 тысяч тонн сахара.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара - на 40%.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году.