В Украине из-за сокращения экспорта подешевели тепличные огурцы

Цены на украинские тепличные огурцы с начала апреля снизились примерно на 10% в связи с сокращением экспорта этой продукции, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация".

"Отсутствие экспорта крайне негативно влияет на цены, с начала апреля украинские огурцы подешевели почти на 10%", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин хочет отказаться от регулирования цен на социально значимые продукты

По данным пресс-службы, иностранные покупатели предлагают слишком низкие цены на украинские огурцы, потому производителям выгоднее торговать на внутреннем рынке.

Так, в Украине тепличные огурцы продают по цене 32-36 гривень/килограмм, тогда как импортеры готовы закупать этот товар не дороже чем за 29-30 гривень/килограмм.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодня Беларусь является почти единственным внешним рынком сбыта для украинских огурцов, а спрос со стороны покупателей из стран ЕС отсутствует из-за очень низких цен в регионе.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в текущем месяце мясо в Украине подорожает в пределах 7-12% в связи с ростом спроса на эту продукцию. Овощи борщового набора могут подорожать на 3-4% под влиянием фактора сезонности, а цены на масло, сахар, гречку и муку могут вырасти в пределах 2-3%.

Инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2%, по сравнению с январем – замедлилась до 1%. С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.