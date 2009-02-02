В Молдавии подешевел хлеб в среднем на 20%

В Молдавии цены на наиболее востребованные сорта хлеба с 1 февраля 2009г. снизились в среднем на 20%. Как сообщили РБК в правительстве республики, хлебопекарни страны уменьшили цены на основные, наиболее популярные сорта хлеба по инициативе Президента Молдавии Владимира ВОРОНИНА.

Как отметил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Анатолий Городенко, снижение цен на самые востребованные сорта хлеба экономически аргументировано и обусловлено уменьшением цен на муку, доля которой в структуре стоимости хлеба составляет 70%, а также снижением стоимости продовольственной пшеницы. Вмешательство государства для снижения цены на социальный хлеб осуществлено посредством государственных хлебопекарных предприятий. Частные хлебопекарни сами будут решать: снижать им цены на хлеб, или нет, однако, согласно предварительной информации, они также уменьшили стоимость хлеба. С 1 февраля 2009г. цены на наиболее популярные сорта хлеба в Молдавии, выпекаемого крупнейшим хлебопекарным предприятием страны - АО "Франзелуца", снизились в денежном выражении на 20-70 банов (от 1,9 до 6,6 цента), или в среднем на 20%. На долю АО "Франзелуца", приходится около 40% от общего объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в Молдавии.