Экспорт сливочного масла из Украины вырос в 4 раза

Объем экспорта сливочного масла из Украины в январе-марте текущего года составил 3,5 тысячи тонн, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении экспорт этой продукции за отчетный период вырос в 4,7 раза – до 12,8 миллиона долларов.

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Согласно статистическим данным, импорт сливочного масла в Украину за первые три месяца текущего года сократился в натуральном выражении в 2,8 раза - до 109 тонн. В денежном выражении импорт масла в январе-марте 2017 года составил 557 тысяч долларов, что на 42,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем экспорта сыра из Украины в январе-марте текущего года составил 1,5 тысячи тонн, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В денежном выражении экспорт сыра за отчетный период вырос на 33,3% – до 5,2 миллиона долларов.

Импорт сыра в Украину за первые три месяца текущего года увеличился на 33,6% в натуральном и на 41,3% в денежном выражении – до 2,03 тысячи тонн и 8,9 миллиона долларов соответственно.

По данным ГФС, экспорт молока и сливок несгущенных из Украины за отчетный период сократился на 9,5% в натуральном выражении – до 1,9 тысячи тонн, и увеличился на 9% в денежном выражении – до 1,2 миллиона долларов. Импорт этих продуктов за отчетный период составил 145 тонн, что на 56,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт несгущенных молока и сливок составил 251 тысячу долларов против 123,7 тысячи долларов годом ранее.

В ГФС также сообщили, что поставки из Украины за рубеж сгущенного молока и сливок в январе-марте увеличились в натуральном выражении на 8,5%, а в денежном – на 37,7%, до 10,2 тысячи тонн и 17,9 миллиона долларов соответственно.

Импорт этой продукции в отчетный период составил 334 тысяч тонн против 182,1 тонны в январе-марте прошлого года. В денежном выражении импорт вырос на 92,1% - до 629 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, объем экспорта сыра из Украины в 2016 году составил 8 тысяч тонн, что на 25,9% меньше, чем за 2015 год. Экспорт несгущенного молока и сливок вырос на 19,3% – до 10,5 тысячи тонн, сливочного масла – на 2,5%, до 12,1 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок – сократился на 17,6%, до 51,9 тысячи тонн.