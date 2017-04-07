В "Молокия" рассказали секрет производства безопасного молока

В этом году ЧАО "Тернопольский молокозавод" празднует свое 60-летие, а также 20-летия компании "Молокия". По случаю юбилея продукция предприятия изменила свой дизайн на более современный. А еще – обновился ассортимент, в частности появился новый продукт – творог в двойной упаковке, а в густом йогурте увеличилось содержание белка.

Об особенностях работы предприятия общаемся с председателем правления ЧАО "Тернопольский молокозавод" Виталием Ковальчуком.

– Сегодня Тернопольский молокозавод известный во многих регионах нашей государства. А с чего все начиналось?

– ТМЗ свою историю начал в 1957 году. Раньше в каждом областном центре были молокозаводы. В процессе реформирования таких городских заводов осталось только шесть, четыре из которых принадлежат иностранным компаниям. Только Ивано-Франковский и Тернопольский молокозаводы принадлежат украинским собственникам. На самом деле, выжить было довольно сложно, поскольку рыночные условия в время перемен были сверхсложными. Многие руководители не имели необходимых знаний, что стало причиной фиаско многих предприятий. До 1999 года ТМЗ также двигался к упадку.

Я пришел на завод из бизнеса. В 1999 мне с командой удалось не только спасти предприятие, но и добиться того, что сейчас это один из современных заводов высокого технологического уровня. В первую очередь благодаря тому, что мы честно ведем себя с потребителями. Наши принципы ведения бизнеса: честность, натуральность, безопасность, инновационность, качество.

– Какое место сегодня занимает ТМЗ на молочном рынке Украины?

– Наш завод по объемам переработки сырого молока входит в число 10-15 лидеров из 200 украинских молокопредприятий. На сегодня мы перерабатываем 350 тонн молока в день. В Западной Украине больше нас перерабатывает лишь Дубенский сырзавод.

Завод входит в 5-ку предприятий по объемам производства питьевого фасованного молока.

150-180 тысяч килограммов или 400 тысяч упаковок продукции завод ежедневно доставляет в 14 областей Украины. Если учитывать, что семья в среднем состоит из трех человек, то можно сказать, что ежедневно нашу продукцию потребляет 1 миллион человек.

Мы – один из крупнейших налогоплательщиков в Тернополе, крупнейший работодатель. В компании работает более 1 тысячи человек. 600 – на самом заводе. Остальные – в сфере логистики, доставки и продажи продукции.

Благодаря самоотверженной работе коллектива мы достигли нынешних результатов: "Молокия" стала брендом и визитной карточкой Тернополя.

– Какой продукцией вы особенно гордитесь?

– Как не странно, наш небольшой провинциальный завод является законодателем моды. В 2002 году мы первые в Украине начали выпускать молоко с йодованим белком. Давали рецептуры и технические условия другим заводам. Потому что это был продукт, необходимый украинцам, особенно детям. К сожалению, в 2012 году мы вынуждены были снять с производства это молоко, поскольку объемы потребления не соответствовали нашим объемам переработки.

Два года назад мы начали изготавливать белый йогурт. Много заводов в Украине делают йогурт, но белый йогурт кроме нас фактически никто не делает. Хотя там нет ничего сложного. В госстандартах четко сказано, что в белом йогурте должно быть не менее 9,5% сухого обезжиренного молочного остатка. Надо только этого придерживаться. Другие производители фальсифицируют, точнее делают не йогурт, там нет тех 9,5%.

– Вы сказали, что кроме качества и натуральности предприятие делает ставку на инновации. В чем это проявляется?

– В 2012 году мы начали сотрудничество с компанией GEA Westfalia, одним из крупнейших инновационных инженерных центров по проектированию и производству оборудования для пищевой промышленности.

Провели масштабную реконструкцию. Результат сотрудничества – сегодня наша продукция изготавливается на самом современном оборудовании, в наиболее мягких температурных режимах и в инновационной упаковке.

Мы изменили дизайн продукции и сейчас первыми в Украине начали использовать упаковку Pure-Pak Sense, которая на 75% состоит из возобновляемого материала – картона для пищевых продуктов. Она еще более экологическая предыдущей и более удобная. Ее легко сложить, тогда она занимает мало места в мусоре.

– Как Вы пришли к решению закупить бактофуги?

– В 2012 году во время посещения немецких заводов мы увидели, что они используют бактофуги – оборудование, которое механическим способом изымает из сырого молока 99% бактерий и спор. Они стоят в них с 1991 года. Спросил тогда директора молочного концерна – зачем вам бактофуги, если у вас и так молоко очищено, у вас механическое доение, все процессы проходят в стерильных условиях. А он мне ответил: "Немец должен пить безопасное молоко". Я эту фразу запомнил на всю жизнь. В них производители думают о здоровье своих соотечественников.

Что такое безопасность в европейском понимании и в нашем? В Германии, согласно нормам, в одном сантиметре кубическом сырого молока допускается не более 100 тысяч бактерий. Согласно украинским нормам – до 3 миллионов. Для того, чтобы достичь европейских показателей, должна быть здоровая худоба, механизированное доение, хорошо обученный персонал. Украина тоже идет к этому. Хотя, прогнозирую, в ближайшие 10 лет резкого улучшения не будет.

Чтобы уменьшить количество бактерий мы тоже решили использовать бактофуги. Они доделывают то, чего не доделали в молочных хозяйствах. 200 тысяч евро – это большая плата за это? Я считаю, что это абсолютно нормальная плата. Но мы единственные в Украине, которые закупили и теперь используем это оборудование.

Теперь все производимое нами молоко получает классификацию "Экстра". Это свежее молоко, которое соответствует европейскому уровню, который предусматривает, что обработка молока должна осуществляться при температуре ниже 80 градусов. При такой технологии оно по своим характеристикам и вкусовым качествам наиболее приближена к свижовидоеного. Оно имеет продленный срок хранения, поскольку после очистки бактофугою в нем ориентировочно 4-10 тысяч бактерий.

Чем ниже температура обработки молока, тем оно более естественное.Витамины не разрушаются. Лактозы в таком молоке на 10% больше, чем в обработанном при температуре 85-90 градусов.

– Где закупаете молоко для своей продукции, хватает ли вам сырья?

– В основном работаем с крупными производителями молока. В радиусе 120-140 километров от Тернополя есть только 4 хозяйства, которые продают от 60 до 100 тонн молока в день. В пиковый период прошлого года мы закупали 500 тонн молока в день. Но понимаем, что сейчас у людей меньше средств, уменьшается потребление, поэтому решили уменьшить объемы закупки.

Мы работаем с различными поставщиками, чтобы не зависеть только от одного хозяйства. Заготовку проводим на Волыни, в Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях. Ну и, конечно, Тернопольщина. В целом аграрии не спешат развивать животноводство, потому что им выгоднее весной посеять, а осенью собрать урожай. В растениеводстве полный цикл длится меньше года. В животноводстве, чтобы теленок стал коровой и начало приносить доход, необходимо 3 года, поэтому имеем такую ситуацию.

14% молока мы покупаем от населения. Это молоко направляем на производство масла и казеина. Казеин мы экспортируем в Польше, Германии, Голландии. На европейском рынке конкурируем с новозеландской компанией, которая по объемам переработки молока больше от нашего предприятия в 100 раз. Соответственно, они диктуют цену, а мы уже, исходя из европейских цен, формируем цену на закупку молока от населения. Зимой у нас стоимость закупки сырого молока была выше, чем в Польше. Поэтому нам сложно конкурировать на европейском рынке. Но поляки уже смотрят на нас как конкурентов.

– В каком направлении планируете развиваться дальше?

– Хотим построить цех производства сухой продукции, который поможет эффективнее использовать избыток сырья. Ведь периодически возникает дисбаланс между объемом закупленной продукции и тем, сколько нам действительно необходимо.

Зимой люди потребляют больше молокопродуктов, чем летом. По нашим наблюдениям, даже летом потребление молока зависит от погоды: если прохладно и дожди – его покупают больше, если жара – меньше. Зато корова летом дает больше молока, а зимой – меньше. Раз у нас есть договоренности с поставщиками, мы выкупаем весь оговоренный объем молока. Не все сырье мы можем превратить в питьевое молоко, кефир, сметану, йогурт. Поэтому производим масло, творог и казеин.

Хотели уже начать строить цех сухих продуктов. Через высокую цену на сырье мы вынуждены отложить этот замысел. Но этот цех мы все равно построим.