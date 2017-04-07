Украинские аграрии собрались учиться у литовцев развитию с/х кооперативов

Украина заинтересована в получении опыта Литовской Республики в развитии сельскохозяйственных кооперативов и профессиональных объединений, сообщил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик на пресс-конференции в Киеве.

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«У Литвы есть очень хороший опыт создания кооперативов и профессиональных объединений как в сельском хозяйстве, так и во всех других направлениях. Система кооперации работает сегодня достаточно хорошо, законодательство выписано – это тот опыт, который нам нужно изучить», – сказал он.

По словам Скоцика, кроме аграрной отрасли, украинская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с Литвой в сферах здравоохранения, а также энергоэффективности. Он отметил, что 60% тепловой енергии Литва получает из возобновляемых источников. А поскольку Украина имеет большие запасы биомассы, использование этого опыта позволило бы нашему государству приблизиться к достижению энергетической независимости в обозримом будущем.

Скоцик добавил, что недавно вернулся с Литвы, где обсудил возможные направления украинско-литовского сотрудничества с представителями Министерства сельского хозяйства республики и Литовского союза фермеров и зеленых (LVŽS, в октябре 2016 года эта партия победила на парламентских выборах в Литве).

«Мы договорились с министром сельского хозяйства Литвы и с главой комитета по сельскому хозяйству литовского сейма о том, что организуем поездки по обмену опытом», – сказал Скоцик.

Полномочный министр посольства Литовской Республики в Украине Гвидас Керушаускас, который также присутствовал на пресс-конференции, подтвердил, что литовская сторона готова поделиться с Украиной своим опытом и намерена развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между странами.

«Мы готовы передать наш опыт в разных сферах… Мы поддерживаем Украину и хотим развивать отношения во всех сферах – экономике, образовании, энергоэффективности и т.д.», – отметил Керушаускас.

Как сообщал УНИАН, в ходе встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом в начале апреля этого года стороны договорились об углублении сотрудничества в энергетической, военно-технической, транспортной сферах, сферах туризма и образования. Ранее Украина и Литва договорились о расширении взаимодействия в вопросах экологии и занятости населения.

По словам Гройсмана, Украина планирует нарастить товарооборот с Литвой, который до сих пор не достиг докризисного уровня, более чем на 30% – до 1 млрд долл.

В начале текущего года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что Украина и Литва намерены активизировать сотрудничество в вопросах обеспечения качества продуктов питания и производства органической продукции