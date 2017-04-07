Экспорт украинской аграрной продукции в Китай за последние 5 лет вырос в 12 раз

Украинские предприятия в 2016 году экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции на 1,02 млрд долл., что в 12 раз превышает показатель 2012 года (85,7 млн долл.), сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Читайте такжеУкраина экспортирует сельхозпродукцию в более 190 стран мира – Минагропрод

«В течение последних пяти лет экспорт в Китай украинской аграрной продукции вырос в 12 раз – с 85,7 млн долл. в 2012 году до 1,024 млрд долл. в 2016 году, а его доля в структуре аграрного экспорта выросла с 0,5% до 6,7%», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, активнее всего в Китай поставлялось украинское подсолнечное масло (24% в структуре украинского аграрного экспорта), пшеница (18%), кукуруза (17%) и соевые бобы (6%).

В то же время пресс-служба отметила, что наиболее перспективным продуктом для экспорта в Китай является говядина.

В связи с активным ростом доходов населения страны за последние пять лет китайцы значительно увеличили потребление мясных и молочных продуктов и, как следствие, их импорт.

Отмечается, что в 2016 году по сравнению с 2012 годом потребление населением Китая молока выросло на 11,5%, мяса – на 15,1%. В прошлом году общий объем потребления говядины в Китае составил 7,7 млн тонн при внутреннем производстве 6,9 млн тонн.

Основными поставщиками мяса в Китай являются Бразилия (30%), Уругвай (27%) и Австралия (19%). Однако в связи с недавним скандалом из-за реализации некачественной говядины и курятины из Бразилии ожидается сокращение поставок из этой страны, что открывает для Украины перспективы экспорта данной продукции.

По данным УКАБ, в настоящее время основными потребителями украинской говядины являются Беларусь, Казахстан и Азербайджан, однако качество данной продукции позволяет претендовать на рынки других стран.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что Китай заинтересован в импорте украинской говядины и намерен проверить отечественную систему государственного контроля в части безопасности производства этой продукции. Китайская сторона в ходе своего визита намерена проверить работу Госпродпотребслужбы, ее территориальных органов и лабораторной сети, после чего будет проведено инспектирование и сертификация перерабатывающих предприятий на соответствие требованиям страны-импортера.

В ведомстве добавили, что Китай рассматривает возможность импорта отечественного подсолнечного шрота и сухого свекловичного жома, а также других товаров.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта были страны Азии (45,9% экспорта, 7 млрд долл.), Евросоюза (27,5%, 4,2 млрд долл.), Африки (15,7%, 2,4 млрд долл.), СНГ (7,7%, 1,2 млрд долл.), а также США (0,9%, 45 млн долл.).