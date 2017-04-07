Эксперты повысили прогноз урожая зерновых в Украине

Украинские аграрии в 2017 году соберут 60,9 млн тонн зерновых культур, что на 7,7% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

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Ранее агентство прогнозировало, что урожай зерновых по итогам года составит 60,2 млн тонн.

При этом эксперты увеличили прогноз урожая пшеницы в текущем году на 3% - до 24,2 млн тонн с ранее озвученных 23,5 млн тонн.

Согласно сообщению, в 2017 году аграрии соберут 25,5 млн тонн кукурузы и 8,5 млн тонн ячменя, что меньше по сравнению с прошлым годом на 8,9% и 9,6% соответственно. По данным аналитиков «Украгроконсалт», на сокращение урожая повлияет менее благоприятная погода и сокращение площади посевов.

Эксперты добавили, что падение производства зерновых приведет к сокращению их экспорта в 2017-2018 МГ на 3,7% - до 38,8 млн тонн. Отмечается, что экспорт кукурузы в 2017-2018 МГ (МГ, июль 2017 – июнь 2018) может вырасти до 19 млн тонн с 18,5 млн, а экспорт ячменя - сократиться до 4,4 млн тонн с 5,2 млн тонн. Экспорт пшеницы в 2017-2018 маркетинговом году составит 14,5 млн тонн, что на 9,4% меньше по сравнению с 2016-2017 МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составит 26,8 млн га, что соответствует площадям посева 2016 года. Зерновые культуры будут посеяны на 14,4 млн га, что составляет 54% в структуре посевных площадей. Яровые зерновые культуры предполагается посеять на площади 7,2 млн га, в том числе ранние – 2,4 млн га.

В 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

В Минагропроде отмечают, что по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

С начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) уже экспортировали 34,13 млн тонн зерновых.