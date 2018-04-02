Розничные сети «сели на мель», или дефицит возвращается?

Владельцы розничных сетей бьют тревогу. Кредиты, которыми раньше ритейлеры рассчитывались с производителями и поставщиками товаров, стали недоступными как для первых, так и для вторых. Это отразилось, в первую очередь, на импорте – полки с продуктами, к которым уже так привык потребитель, в супермаркетах и гипермаркетах поредели. Розничные торговцы прогнозируют, что рынок достигнет своего дна в апреле-июне: покупательская способность окажется на мели, а о былом разнообразии продуктов питания придется забыть.

«На носу» - убытки

Если еще три-четыре года назад корабль под названием ритейл шел на всех парусах, ежегодно наращивая обороты на треть, то сегодня в условиях, когда мировые финансовые рынки закрыты, а банковское кредитование либо недоступно, либо предлагается под «драконовские» проценты, оборотных средств компаний недостаточно для развития. И хотя в прошлом году украинская розница в гривне все же показала рост товарооборота, в долларовом эквиваленте прибыли ритейлеров снизились на 50-60%. При этом снизилась и рентабельность продуктовых ритейлеров – до «среднестатистических» 2%, а то и 0,5-1%.

По словам председателя наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» Игоря Баленко, особенные трудности переживают ритейлеры, которые взяли кредиты в валюте, при том, что ставки по ним постоянно растут. Наиболее страдает промышленный восточный регион (Днепропетровская, Запорожская области, частично Крым и Харьков), где наблюдается тенденция к закрытию магазинов. Столичные супермаркеты пока держатся ввиду более высоких доходов киевлян.

И.Баленко прогнозирует, что магазины будут закрываться и дальше, поскольку потребление падает, а арендодатели не хотят идти на уступки и снижать арендные ставки (в прошлом году многие сети заявили о намерении вести переговоры по снижению арендных ставок на 30-50%).

Позволить себе развиваться могут сети, у которых есть определенные запасы финансовых средств, которые сумели сохранить капитал или успели перекредитоваться.

Покупательская неспособность

Цепочку производитель – магазин - покупатель финкризис рвет на глазах. Причем эта поломка отражается на всех составляющих. «Новых кредитов не выдают, а по старым кредитам постоянно поднимаются процентные ставки. На ком это отображается? Производитель производит товар, поднимает цены. Розница, естественно, должна дороже продавать. Продавец меньше продает, покупатель меньше покупает – потребительская способность людей становится намного меньше», - поясняет И.Баленко.

При этом потребительский спрос перемещается в сторону более дешевого товара, соответственно, увеличивается его доля в структуре продаж сетей. Кстати, доля т.н. социально значимых продуктов сейчас составляет около 60-70% в общем объеме продаж. Большинство сетей переориентировались на товары украинского производства, чтобы снизить долю импортных продуктов, цена на которые скачет пропорционально росту курса доллара.

Прогуливаясь по столичным супермаркетам нельзя не заметить, что их полки уже не радуют былой наполненностью и разнообразием. В частности, существенно уменьшился ассортимент, а также выросли цены на кофе, чай, заморские консервы и т.д. В надежде сэкономить люди, у которых живо воспоминание о советском дефиците, запасаются самым необходимым - гречкой, сахаром, мукой, вермишелью.

По данным ритейлеров, после Нового года ассортимент в сетях снизился на 20-30%, потому что никто не хочет перегружать магазины товаром, который не имеет быстрого оборота, а поставщики требуют предоплату. И это при том, что покупательский спрос на импортный товар снизился на 60%.

Производителя, который повышает цены на продукты, тоже можно понять: ведь в каждой составляющей присутствуют доллароообразующие ингредиенты, к тому же повышаются коммунальные платежи, затраты на перевозку товара. Сами «розничники» не дают успокоительных прогнозов, говорят - полки будут пустеть периодически.

Наличие продуктов в магазинах будет зависеть от банков, а именно - от отрезка времени, в течение которого нужно будет рассчитываться по кредиту.

«Приходит кредит такого-то числа. Весь оборот и все деньги поставщиков идут в кредит. Естественно – пустые полки на какое-то время», - поясняет И.Баленко.

Ритейлеры готовы жертвовать

Чтобы продержаться в кризисные времена розничные сети ждут поддержки от государства в виде рефинансирования отрасли (в которой, между прочим, занято 3-6 млн. человек) на 4 млрд. грн. Поддержка государства помогла бы пополнить оборотные средства компаний и не допустить снижения объемов продаж продуктов питания.

Взамен обещают ограничить наценку на 25 видов продуктов (мука, хлеб, вермишель, гречневая, манная крупы, рис, говядина, свинина, колбаса, мясо птицы, молоко, сметана, масло, творог, яйца, сахар, подсолнечное масло, картошка, капуста, морковь, свекла, лук) максимум на 10% от цены производителя.

По словам генерального директора Украинской торговой ассоциации Игоря Кишко, такая политика для «розничников» убыточна. В качестве примера он привел компанию-подписанта меморандума-2008 с Кабмином, которая в прошлом году на продаже социально значимых продуктов понесла убытки в размере 75 млн. грн.

Однако восемь крупных ритейлеров готовы идти на такие условия, понимая, что если торговля уйдет на рынки, восстановиться после кризиса будет еще тяжелее.

По мнению ритейлеров, сегодня нужно удержать цивилизованный рынок, а не перейти «на асфальт, на землю, без санитарных условий».

Среди требований «розничников» – снижение стоимости лицензии на право торговли алкоголем и табаком.

«При подписании меморандума в прошлом году правительство обещало пойти навстречу и снизить стоимость этих лицензий. Но в результате это ни к чему не привело. Тем не менее, именно снижение стоимости лицензий поможет ритейлу: деньги, которые освободятся, можно пустить на расчеты с поставщиками, на социальные программы. Таким образом, мы можем говорить об искусственном кредитовании государства в отношении ритейла именно путем снижения стоимости лицензий на этот вид деятельности», - отмечает И.Кишко.

Генеральный директор ассоциации считает, что, в случае удешевления лицензий на торговлю алкоголем (8 тыс. грн. на кассовый аппарат в год) и табаком (2 тыс. грн.) до 780 грн. на каждое торговое место сроком на 3 года и «ухода от кассового аппарата», количество субъектов предпринимательской деятельности будет увеличиваться, и таким образом они перекроют возможные недостачи в бюджете.

Для того, чтобы импортный продукт мог разбавить ассортимент отечественного, необходимо «хотя бы на определенный период времени» снизить таможенные пошлины.

Ритейлеры считают, что уменьшить стоимость продуктов питания при их растущей себестоимости поможет снижение налогового пресса на компании, а также снижение процента финансирования и рефинансирования банков.

По словам И.Кишко, кредиты под 18-30%, что предлагают ритейлу сегодня, являются непосильными. Он считает, что ставка по гривневым кредитам не должна превышать учетную ставку НБУ (12%).

Между тем, к осени социальные продукты могут подорожать еще больше, поскольку в сельском хозяйстве кредитные ставки на новое производство также подняли до 25-30%.

«К следующему году мы будем иметь очень серьезные проблемы: незасеянные поля, не произведенные товары, не будет сырья, и мы получим к осени очень дорогой социальный продукт», - считает И.Баленко.

Розничные сети также просят о перекредитовании в гривню, так как многие из них могут не выдержать удвоенной нагрузки, что приведет к конфликтам с поставщиками и производителями, а также к закрытию бизнеса.

Критичный срок для получения кредитных средств в отрасли наступит к марту-апрелю, поскольку, по словам представителя Торговой группы «Таргет» (Харьков) Андрея Протаса, «ситуация может ухудшиться в апреле-мае, если государственная помощь не поспеет».

А достижения «дна» рынка прогнозируют на апрель-июнь, когда ожидается самая низкая покупательская способность.

Не правительством единым

Из-за отсутствия оборотных средств крупные продуктовые сети на текущий год существенно откорректировали свое развитие, сосредоточившись на открытии магазинов в уже построенных или близких к завершению строительства объектах.

В то же время, некоторые компании («О’КЕЙ-Украина» и «Пакко Холдинг») заявили о намерении привлечь стратегического инвестора путем продажи ему пакета акций (не контрольного). Однако, эксперты считают, что надеждам на скорый приход в украинскую розницу инвесторов сбыться не суждено.

«Это одна из стратегий, которая применяется сегодня некоторыми сетями, которые хотят решить свои проблемы. Но эта стратегия, я думаю, не будет реализована, потому что, не думаю, что в мире есть такие сети, которые не переживают кризис. У них были свои бизнес-планы и сейчас ввязываться в покупку другой сети - большая проблема», - считает И.Баленко.

По его мнению, в первом полугодии будут «очень редкие случаи» поглощений и покупок ритейлеров, однако возможно их слияние.

(Первой ласточкой стало вхождение черниговской компании «Союз» (эконом-магазины «Квартал» и супермаркеты "Союз") в группу компаний «Евротэк» (сеть супермаркетов и мини-гипермаркетов «Фреш». В сентябре 2008 года акционерами группы "Евротэк" стали Международная финансовая корпорация и один из инвестиционных фондов компании Нorizon Capital (Киев), которые инвестировали около 30 млн. долларов и предоставили возможность получения долгосрочного кредита на 55 млн. долларов для дальнейшего развития).

Надежды ритейлеров устремлены на вторую половину года. Именно тогда, ближе к осени, ожидается восстановление финансовых рынков США и Европы и возобновление кредитования. Тогда у западных ритейлеров могут появиться средства, достаточные для покупки сетей в Украине.

А пока, в ожидании иностранного инвестора и помощи правительства, help yourself, украинский покупатель.

Зинаида Блок (УНИАН)