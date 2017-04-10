Украина намерена активизировать сотрудничество с Аргентиной в аграрной сфере

Украина намерена активизировать сотрудничество с Аргентиной по ряду направлений в аграрной сфере, а также увеличить товарооборот между государствами, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

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"Сегодня товарооборот сельскохозяйственной продукции между нашими странами довольно низкий. Основная часть из него - это импорт аргентинской продукции в Украину. Нам следует более активно осваивать аргентинский рынок и искать ниши, в которых мы можем быть конкурентными", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Согласно сообщению, украинская сторона заинтересована в сотрудничестве с аргентинскими партнерами по таким направлениям, как управление водными ресурсами и развитие систем орошения. Со своей стороны, Аргентина намерена активизировать сотрудничество с нашей страной в сферах животноводства, виноградарства и виноделия, а также рассматривает возможность создания совместного логистического центра.

Пресс-служба добавила, что Аргентина также заинтересована в экспорте сельхозтехники в Украину.

"Еще одним интересным направлением для нашего сотрудничества и совместных проектов может стать развитие сельскохозяйственной техники и оборудования в Украине. Аргентина хочет экспортировать технику или отдельные компоненты в Украину. Мы хотим развивать внутреннее производство, поэтому видим большие возможности для кооперации в этом направлении, в том числе для экспорта в третьи страны", - приводятся в сообщении слова Трофимцевой.

По данным Минагропрода, товарооборот между Украиной и Аргентиной в 2016 году увеличился на 26,2 миллиона долларов по сравнению с 2015 годом и составил 53,9 миллиона долларов. Импорт составил 53,85 миллиона долларов, при этом Украина почти ничего не экспортировала в это государство. Основные продукты импорта: рыба, ракообразные, моллюски, плоды, орехи и цедра, семена масличных культур, табак и изделия из него.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод намерен организовать в текущем году торговые миссии в ЕС, Индию, а также страны Ближнего и Среднего Востока для продвижения на этих рынках отечественной сельхозпродукции.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов (38,1%).

Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9%, 45 миллионов долларов).