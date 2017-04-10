Украина с начала года увеличила экспорт сахара в 9 раз

Украина в январе-марте текущего года экспортировала 267,4 тысячи тонн сахара, что в 9 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация".

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В денежном выражении Украина в первом квартале экспортировала сахара на 131,5 миллиона долларов, что составляет 1,3% в общей структуре национального экспорта.

Согласно сообщению, основными покупателями украинского сахара в январе-марте этого года стали Кот-д'Ивуар (12,3%), Шри-Ланка (12,2%) и Мьянма (9,1%).

Ранее Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" сообщала, что в целом с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) Украина экспортировала 611,1 тысячи тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тыс. тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За этот период, как сообщал "Укрцукор", они переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 113 тысяч тонн сахара.

В прошлом году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара - на 40%.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году.