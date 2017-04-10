В Одесской области зафиксировали новую вспышку чумы свиней

В Одесской области в охотничьих угодьях зафиксирован очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области, вирус выявлен при исследовании проб биоматериалов, отобранных от четырех диких кабанов, отстрелянных для проведения мониторинга АЧС.

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Мониторинг проводился в охотничьих угодьях ООО МТ "Юг" Кармелюковского охотничьего хозяйства Балтского района.

Отмечается, что 8 апреля в одной пробе выявлено ДНК вируса АЧС.

Всего в указанном охотничьем хозяйстве насчитывается около 40 голов диких кабанов.

В настоящее время в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано более 60 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и, по состоянию на 10 марта, на территории Украины ветеринары зарегистрировали 200 вспышек АЧС в 23 областях.

По итогам этого года ветеринары прогнозируют в Украине 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.