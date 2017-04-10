В Минагропроде сообщили, когда будет экономический эффект от открытия рынка земли

Экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет виден не ранее чем через 5-7 лет, при этом земельную реформу следует проводить постепенно и последовательно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на академика аграрных наук Украины и Франции, советника по вопросам сельского хозяйства Жан-Жака Эрве.

Читайте такжеНе больше 200 га в одни руки: Гройсман рассказал о планах запуска рынка земли

"Правильным решением будет открывать рынок земли постепенно. Не надо с этим спешить, пока экономическая ситуация не стабилизируется. Чтобы увидеть эффект от земельной реформы, нужно минимум 5-7 лет", – цитирует Эрве пресс-служба.

В сообщении отмечается, что земельная реформа является одной из самых сложных, но именно она очень важна для дальнейшего экономического развития государства, а основным показателем качественного внедрения свободного оборота земель сельскохозяйственного назначения станет увеличение количества малых и средних производителей.

Как сообщал УНИАН, согласно письму о намерениях украинского руководства Международному валютному фонду, Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельскохозяйственного назначения, а с 2018 года, по истечении срока моратория, запустить продажу сельхозземель.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до 2018 года.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.