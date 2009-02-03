Латвийские крестьяне заблокировали тракторами въезд в Ригу

Во вторник, 3 февраля, в Риге прошел пикет крестьян, недовольных тем, что правительство Латвии, по их мнению, бросило сельское хозяйство страны на произвол. Об этом сообщает латвийское издание NovoNews http://www.novonews.lv/news/2009/02/03/latvia/052427.html .

С самого утра порядка 200 человек разожгли костер возле здания Министерства земледелия. Туда же подогнали около 20 тракторов. Собравшиеся пообещали не покидать дислокацию, пока министры не примут решение по поводу дотаций. Позже вышедший навстречу пикетчикам министр земледелия Мартиньш Розе рассказал, что правительство поддержало решение о выделении в поддержку сельского хозяйства 22 миллионов латов.

Въехать в Ригу по Видземскому шоссе невозможно, техника крестьян растянулась по улице Бривибас до улицы Вайрогу, таким образом, движение по всем полосам дороги заблокировано, сообщила представитель Госполиции Иева Рекшня. По ее словам, крестьяне не подчинились требованиям и просьбам оставить свободной хотя бы одну полосу.