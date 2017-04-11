Чума свиней в Украине: карантин действует в 23 населенных пунктах 13 областей

Карантин из-за вспышек опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней - действует в 23 населенных пунктах в 13 областях Украины, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 10 апреля карантин продолжает действовать в 23 неблагополучных пунктах по АЧС", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба сообщила, что больше всего таких пунктов зафиксировано в Донецкой (4), Запорожской (3), Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Киевской и Винницкой (по 2) областях.

В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные мероприятия, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция. Карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новые вспышки, такой населенный пункт считается оздоровленным.

По данным Госпродпотребслужбы, при проведении мероприятий по ликвидации АЧС с 2012 года ветеринары изъяли и уничтожили более 127 тысяч голов свиней. В частности, с начала текущего года - свыше 4,8 тысячи голов.

Согласно сообщению, за последние 5 лет они оздоровили 189 из 212 неблагополучных по АЧС пунктов. При этом в оздоровленных пунктах не было зарегистрировано ни одного повторного случая заболевания.

В ведомстве добавили, что одной из основных причин распространения вируса АЧС является отсутствие действенного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных и сырья в связи с ликвидацией ветеринарной милиции и отсутствием соответствующих полномочий у Национальной полиции. Также распространению заболевания способствует торговля животными на стихийных рынках, подворный убой свиней и реализация продуктов их убоя, пренебрежение элементарными мерами биобезопасности, в подавляющем большинстве в личных подсобных хозяйствах граждан и мелких специализированных предприятиях, маленькие штрафы за распространение болезни и т.д.

Пресс-служба добавила, что, учитывая динамику распространения заболевания, в 2017 году можно ожидать 200 случаев заболевания.

Всего с начала текущего года ветеринары зарегистрировали в Украине 64 вспышки АЧС против 91 за весь прошлый год.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.