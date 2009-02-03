МинАП просит Кабмин гарантировать селянам топливо

Министерство аграрной политики Украины просит правительство принять меры для обеспечения селян возможностью в период посевной кампании закупать топливо по стабильной цене в объеме 20 тыс. тонн ежемесячно.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой к правительству обратился министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сегодня в ходе совещания по вопросам обеспечения топливом селян во время посевной кампании.

Он отметил, что для проведения посевной аграриям необходимо порядка 800 тыс. тонн топлива: 600 тыс. тонн дизельного топлива и 200 тыс. тонн бензина.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, на сегодняшний день резерв топлива составляет 150 тыс. тонн дизтоплива и 40 тыс. тонн бензина.