АФ получит в феврале-марте 2.2 млрд. для закупки зерна

Аграрный фонд для закупки зерна по спотовым и фьючерсным контрактам в феврале-марте получит 2.2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня на совещании по вопросам обеспечения топливом аграриев в период посевной кампании.

«Мы на сегодняшний день сформировали ресурс на февраль-март на приблизительно 2,2 млрд. грн., который пойдет напрямую на финансирование спотовых и фьючерсных контрактов по закупке зерна от Аграрного фонда», - сказала Ю.Тимошенко.