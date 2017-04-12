Государственная зерновая корпорация вдвое увеличила экспорт муки

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 - июнь 2017) экспортировала 43 тыс. тонн муки и более 20 тыс. тонн отрубей, что более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период 2015-2016 МГ.

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Об этом сообщила пресс-служба корпорации со ссылкой на директора департамента элеваторной деятельности и реализации готовой продукции ГПЗКУ Геннадия Гордиенко.

В пресс-службе отметили, что с указанным объемом поставок на внешние рынки ГПЗКУ занимает первое место в стране по экспорту муки.

«С июля мы отгрузили на внешние рынки почти 43 тыс. тонн муки и более 20 тыс. тонн отрубей, что значительно превышает показатели прошлого сезона. Так, за аналогичный период 2015-2016 МГ корпорация экспортировала 19,5 тыс. тонн муки и 4,7 тыс. тонн отрубей. Имеем рост более чем в 2 раза», - цитирует пресс-служба Гордиенко.

По данным пресс-службы, в настоящее время госпредприятие экспортирует муку в страны Северной Африки, Анголу, Израиль, Палестину, ОАЭ, Индонезию, Корею, Доминиканскую Республику, Венесуэлу и другие.

В текущем году госкорпорация планирует расширить экспортный портфель готовой продукции и начать поставки на внешние рынки хлопьев и мюсли.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ планирует к 2019 году увеличить экспорт муки – до 280 тыс. тонн.

В 2015–2016 МГ украинские аграрии экспортировали 344 тыс. тонн пшеничной муки, что на 32,5% больше, чем в 2014-2015 МГ, при этом цена украинской муки была самой низкой в мире.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.