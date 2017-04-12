Свинина в Украине за год подорожала на 10-20%

Розничные цены на украинскую свинину по состоянию на начало апреля сократились по сравнению с предыдущим месяцем в среднем на 3%, сообщила пресс-служба ассоциации «Свиноводы Украины» (АСУ).

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Согласно сообщению, свиные стейк, корейка и бедро подешевели на 3%. Свиной ошеек потерял в цене в среднем 2,1%, и в конце первой недели апреля стоил 101 грн/кг. Цена на свиные грудинки и лопатки сократилась на около 1%, а стоимость свиного фарша сократилась на 3,9% - до 63,5 грн/кг. По данным пресс-службы, не подешевела только свиная вырезка, которая по состоянию на конец первой недели текущего месяца стоила в среднем 109,8 грн/кг.

В АСУ добавили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свинина подорожала в среднем на 11,8-22,1% в зависимости от мясной части. Связано это, в первую очередь, с ростом закупочных цен на эту продукцию, которые увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в среднем на 20%.

По данным пресс-службы, отклонение цен на свинину в связи с приближением пасхальных праздников составило 7,3%, что значительно меньше по сравнению с прошлогодним праздничным периодом.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», во второй половине апреля ожидается повышение цен на большинство продуктов животного происхождения. Мясо подорожает в среднем на 7-12%. Однако данный скачок будет краткосрочным, ближе к концу апреля цены стабилизируются.

Национальный центр «Институт аграрной экономики» ранее сообщал, что пасхальная корзина, состоящая из пасхи, яиц, творога, твердого сыра, сливочного масла, буженины, домашней колбасы, сала и хрена, в этом году обойдется украинцам в 377 грн, что на 8% дороже, по сравнению с 2016 годом.