Правительство обеспечит аграриев дешевым дизтопливом к посевной

Правительство намерено обязать “Укргазвыдобування” обеспечить АПК дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну с учетом НДС на проведение весенней посевной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодняшнее заседание правительства.

“Сегодня мы рассматриваем один из проектов решения, которое направлено на то, чтобы дизельное топливо, которое добывается “Укргазвыдобуванням” – предприятием в составе НАК “Нафтогаз Украины”, именно по такой цене - 4200 грн. за одну тонну с учетом НДС будет отгружаться в области, и в полном объеме, сколько “Укргазвыдобування” производит”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, соответствующая договоренность о цене на дизельное топливо и низкооктановые виды бензина была достигнута также и с частными предприятиями, в частности, с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 26 января т.г. поручила Министерству топлива и энергетики, Министерству финансов и Министерству аграрной политики разработать необходимые меры для закупки топлива на проведение аграриями весенне-посевной кампании.