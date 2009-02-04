4,2 тыс. грн. за тонну дизтоплива для АПК - приемлемо

4,2 тыс. грн. за тонну дизтоплива является приемлемой рабочей ценой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

“4 тыс. 200 грн. – это оптовая цена. Сегодня рабочая цена на опте с учетом тех заработков, о которых никто не знает, компаний-поставщиков или производителей – 4 тыс. 750 грн.; 4 тыс. 200 грн., по моему мнению, может быть абсолютно рабочей ценой, поскольку это может быть на грани себестоимости, с очень-очень маленьким заработком”, - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабмина 4 февраля сообщила, что правительство намерено обязать “Укргазвыдобування” обеспечить АПК дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну с учетом НДС на проведение весенней посевной кампании.

Кроме того, по ее словам, соответствующая договоренность о цене на дизельное топливо и низкооктановые виды бензина была достигнута также и с частными предприятиями, в частности, с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

26 января т.г. премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству топлива и энергетики, Министерству финансов и Министерству аграрной политики разработать необходимые меры для закупки топлива на проведение аграриями весенне-посевной кампании.

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http://economics.unian.net/rus/detail/4477