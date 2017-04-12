Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апреле повысило прогноз экспорта пшеницы в Украине в текущем 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016-июнь 2017) на 0,8 млн тонн по сравнению с мартовским прогнозом – до 17,3 млн тонн.

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В то же время, согласно сообщению на сайте ведомства, оценка объемов урожая пшеницы в Украине не изменилась и осталась на уровне 26,8 млн тонн.

Прогноз экспорта фуражного зерна в Украине в апреле также немного повысился – до 24,11 млн тонн с 23,91 млн тонн. Оценка урожая кормового зерна сохранилась на уровне 39,21 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости. В частности, в 2016 году аграрии собрали 26 млн тонн пшеницы, около 28 млн тонн кукурузы на зерно, 9,4 млн тонн ячменя, 391,5 тыс. тонн ржи, 499 тыс. тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки, 745,6 тыс. тонн гороха и 64,8 тыс. тонн риса.

Согласно информации украинского аграрного ведомства, по итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 - июнь 2017) аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.