В Украине с начала месяца подешевели яйца

Цены на яйца в Украине с начала апреля сократились на 14,1% по сравнению предыдущим месяцем и составили в среднем 10,87 гривни за десяток, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

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"Несмотря на приближение Пасхи, цены на яйца в Украине продолжают падать. По результатам первой декады апреля десяток яиц на потребительском рынке обойдется в среднем в 10,87 гривни, что на 14,1% уступает ценам конца марта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что падение цен на яйца наблюдалось на рынке еще с середины февраля. Только за последний месяц потребительские цены на этот продукт просели на 26,7%.

По данным УАК, в целом с начала года яйца подешевели на 48,1%.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года яйца подорожали на 2,8% или 0,3 гривни за десяток.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального центра "Институт аграрной экономики", пасхальная корзина, состоящая из пасхи, яиц, творога, твердого сыра, сливочного масла, буженины, домашней колбасы, сала и хрена, в этом году обойдется украинцам в 377 гривни, что на 8% дороже, по сравнению с 2016 годом.

Согласно информации Государственной службы статистики, средние цены реализации яиц в Украине в 2016 году сократились на 16,8% по сравнению с 2015 годом.

В 2017 году католики и православные отмечают праздник Пасхи 16 апреля.