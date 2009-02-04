АПК привлечет в 2009 г 250 млн. грн. кредитов

В сезоне 2009 года в аграрный сектор, по оперативным данным, привлечено порядка 250 млн. грн. кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Он отметил, что, учитывая принятые правительством решения, есть надежда на то, что объемы кредитования будут увеличиваться.

При этом Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что на сегодняшний день пролонгировано кредитов на 800 млн. грн. из 4 млрд. грн. «Мы надеемся, что … все же мы найдем в банках наших партнеров средства», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса.

Премьер-министр уточнила, что в настоящее время агропромышленный комплекс обслуживают 92 коммерческих банка. По ее словам, в настоящее время для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены. «Необходимо предусмотреть обязательное условие – для того, чтобы получить рефинансирование, банк должен пролонгировать кредиты для аграрного комплекса, включая сохранение залогов и процентов на том уровне, которые дают право на жизнь аграрному бизнесу, а не уничтожают его в зародыше», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

В ноябре 2008 года Ю. ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров договорился с Национальным банком Украины по вопросам пролонгации кредитов коммерческих банков для предприятий аграрно-промышленного комплекса до 1 июня 2009 года.

«С коммерческими банками достигнута договоренность, что кредиты будут продлены до 1 июня 2009 года и Национальный банк поддержит эти банки рефинансированием, а также будут отработаны специальные подходы по формированию ставок таких кредитов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что в результате таких действий удастся вывести предприятия АПК из сложной финансовой ситуации, возникшей из-за проблем с продажей зерна.