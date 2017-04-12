Беларусь ограничила ввоз свинины из Винницкой области

Республика Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Винницкой области в связи со вспышками на этой территории острого вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, датированных 4 апреля.

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"По информации Международного эпизоотического бюро от 3 апреля 2017 года, на территории Винницкой области Украины зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней", - говорится в документе.

Согласно сообщению, запрет распространяется на импорт живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Также ведомство ввело ограничения на ввоз украинских кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.

В указаниях отмечается, что ограничения также распространяются на корма для кошек и собак, которые не проходили термическую обработку при температуре выше 70 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНИАН, с 21 марта текущего года Республика Беларусь ограничила импорт свинины из Херсонской области.

С начала 2017 года в Украине зарегистрировано 64 вспышки АЧС. Всего с 2012 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 212 вспышек АЧС.

По итогам этого года ветеринары прогнозируют в Украине 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.