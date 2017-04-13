"Укрзализныця" должна инвестировать в тягу, чтобы избежать коллапса перевозок - грузоотправители

Отсутствие инвестиций со стороны "Укрзализныци" в модернизацию и обновление локомотивной тяги угрожает сорвать экспорт нового урожая зерновых. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

По его словам, ситуация с локомотивами и подвижным составом "Укрзализныци" остается плачевной.

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"Все те вопросы, которые поднимались осенью и зимой, не решены. И если их не решить в течение трех-четырех месяцев, мы получим те же проблемы, как прошлым летом и осенью – будут срывы поставок, штрафы. К сожалению, ничего не сделано, чтобы новый маркетинговый год прошел лучше, чем текущий. Существенного прорыва не произошло. Проблема ощущается менее остро только потому, что сейчас не сезон и основные пики уже пройдены. Нельзя сказать, что проблему системно решали. Те же проблемы остаются с тягой, подвижным составом – часто нет физической возможности завести вагоны под загрузку или забрать с погрузки, проблемы непосредственно с количеством вагонов", - отметил Тарас Высоцкий.

Он подчеркнул, что сейчас решить проблему дефицита вагонного парка грузоотправители пытаются самостоятельно.

"Аграрии уже не ждут, потому что понимают, что на государство надеяться не стоит. Аграрии сами по мере возможности достаточно активно закупают вагоны-зерновозы из своих собственных ресурсов. Но основной риск заключается в том, что, к сожалению, инвестиции "Укрзализныци" в тягу минимальные, их почти нет. И может возникнуть ситуация, что зерновозы будут, но их нечем будет возить", - отметил Тарас Высоцкий.

По словам главы объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, критическое состояние, в котором сейчас находятся локомотивы "Укрзализныци", может привести к остановке железнодорожных грузоперевозок для многих отраслей.

"На сегодня износ локомотивов составляет более 90%, и "Укрзализныця" в них почти не инвестирует. Получается, что локомотивы больше стоят на ремонте, чем работают. Дефицит и изношенность тяги на сегодня являются той проблемой, которая уже в ближайшем будущем может стоить всем нам очень дорого. Ведь при том подходе, который демонстрирует "Укрзализныця", ситуация будет только ухудшаться. Плачевное состояние тяги – это проблема, которая требует незамедлительных мер", - заявил Александр Каленков.

По его словам, в условиях ограниченных финансовых ресурсов "Укрзализныце" нужно увеличить инвестиции в локомотивную тягу, а не распылять средства на покупку вагонов.

"Укрзализныця" должна сосредоточиться на инвестициях в тягу, в локомотивы. Вагоны мы можем купить сами, чтобы, в конце концов, обезопасить себя от риска остаться без подвижного состава. Бизнес постарается обеспечить себя вагонами, которые мы честно закупим у украинских производителей. В конце концов, кто, как не грузоотправители, знают, сколько и каких вагонов им нужно. А со стороны УЗ было бы хорошо, правильно предоставить тем грузоотправителям, кто эксплуатирует собственные вагоны, какие-то льготы или скидки", - отметил Александр Каленков.

Как сообщалось, неспособность "Укрзализныци" транспортировать сырье для металлургов в 2016 году привела к тому, что меткомбинаты Украины выпустили на 5 миллионов тонн стали меньше плана, в результате чего государственный бюджет упустил 50 миллиардов гривень. Аграрии из-за проблем с логистикой, вызванных постоянными перебоями с локомотивной тягой и дефицитом вагонов-зерновозов, в прошлом году потеряли 20 миллиардов гривень.