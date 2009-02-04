2008 год был успешным для АПК

Министр аграрной политики Украины Юлий МЕЛЬНИК заявляет, что в целом 2008 год был успешным для аграриев.

Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабинета министров Украины, об этом он заявил в среду на брифинге в КМУ.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, во время сегодняшнего заседания правительства он отчитался о выполнении приоритетов деятельности министерства в 2008 году: "2008 год в целом для аграрного сектора был успешным".

Министр сообщил, что положительных результатов удалось достичь благодаря принятию целого ряда комплексных решений правительства, которые позволили аграриям в прошлом году привлечь инвестиции в развитие аграрного сектора.

В частности, объем инвестиций в аграрный сектор в прошлом году, по сравнению с 2007 годом, вырос почти на 14% и превысил 23 млрд. грн.

Кроме того, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, в 2008 году знаковой была и урожайность сельскохозяйственных культур: в прошлом году урожайность зерновых достигла рекордного уровня - 53,3 млн. тонн.

"В растениеводстве только сахарная свекла дала меньше, чем в 2007 году, урожай, а по остальным позициям есть существенный рост в разы", - заявил министр, добавив, что таких показателей удалось достичь не за счет увеличения посевных площадей, а благодаря применению новых технологий.

Положительным Ю.МЕЛЬНИК считает и развитие Аграрного фонда, который в 2008 году работал по всем определенным законодательством направлениям. Кроме того, в прошлом году разработан целый пакет законопроектов в области АПК, часть из них уже передана в парламент.

Справка УНИАН. Урожай зерна в Украине в 2007 году составил 29 млн. тонн, что на 15% ниже показателя 2006 года. Прогноз урожая зерновых на 2008 год составлял 40 млн. тонн.