Украина может увеличить производство сои на 10-12% - Минагропрод

Украина в текущем году увеличит посевные площади под соевыми бобами на 100-200 тысяч га, до более чем 2 миллионов га, что будет способствовать росту валового сбора этой культуры на 10-12%, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева на пресс-конференции в Киеве.

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"На сегодня под посевами сои находится 1,9 миллиона га. Производство - 4,3 миллиона тонн. В этом году мы ожидаем дальнейший рост и расширение площадей на 100-200 тысяч га и, соответственно, рост валового сбора на 10-12% и даже больше", - сказала она.

Ковалева сообщила, что в 2016 году Украина экспортировала на внешние рынки около 2,7 миллиона тонн сои на сумму более 985 миллиона долларов. Основным потребителем отечественной сои являются страны Европейского Союза.

По ее данным, экспорт соевого шрота из Украины в прошлом году составил 325 тысяч тонн, из которых 83% было поставлено в ЕС.

"325 тысяч тонн (соевого шрота – УНИАН) было экспортировано в прошлом году. При том, что буквально 5 лет назад эта цифра составляла 15 тысяч тонн. То есть рынок растет", - говорится в сообщении.

При этом Ковалева подчеркнула, что наиболее перспективным является именно производство и экспорт органической сои, которая стоит на 70% дороже сои традиционного производства. "Стоимость органической сои составляет до 680 долларов – это значительная премия и бонусы для наших производителей", - добавила чиновница.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт", аграрии в первом полугодии текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) экспортировали 1,9 миллиона тонн соевых бобов, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. В 2016-2017 МГ Украина поставляла сою в 30 стран. Основными потребителями этого продукта являются Турция, Египет, Иран и ЕС.