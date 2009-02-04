67% владельцев земельных паев не собираются их продавать

Опасения некоторых политиков, что крестьяне распродадут свою землю по бросовым ценам после снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, безосновательны. Согласно результатам опроса, проведенного среди владельцев паев во всех областях Украины, 67% респондентов не собираются продавать свои земельные участки.

Об этом УНИАН сообщили в фонде «Эффективное управление», работники которого в ходе всеукраинского исследования провели опрос 1000 человек, владеющих земельными паями, во всех регионах Украины.

По итогам исследования, только 12,4% опрошенных готовы продать свой пай сразу после получения такой возможности. В эту долю входят те владельцы паев, которые не хотят или физически не могут обрабатывать свои участки.

Согласно данным опроса, 70,4% владельцев паев сдают свои участки в аренду, что демонстрирует наличие рынка земли в части арендных отношений. Большинство селян сходятся во мнении, что земля – это ценность. Стабильная ежегодная плата за сданный в аренду земельный пай для многих выгоднее, чем крупная, но одноразовая сумма, полученная от продажи земли.

Следует отметить, что лишь малая часть владельцев (8,6%) не собираются продавать свой пай из опасения массовой скупки земель иностранцами и олигархами.

«Данные опроса свидетельствуют о том, что Украина готова к снятию моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Владельцы паев не собираются быстро расставаться со своими участками, поэтому массового обезземеливания крестьян не произойдет, – сказал старший менеджер проектов фонда «Эффективное управление» Андрей ЛОБАЧ. – Показательно также то, что владельцы паев прекрасно понимают необходимость инвестиций в агросектор. Именно поэтому покупка земель иностранцами или крупными агрохолдингами не воспринимается ими как какая-то угроза. Либерализация рынка земли в Украине уже давно назрела, и правительство взяло на себя это обязательство, что, в частности, зафиксировано в меморандуме с Международным валютным фондом о предоставлении кредита stand-by”.

По мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николая ПРИСЯЖНЮКА, либерализация купли-продажи сельскохозяйственных земель является необходимой реформой агросектора Украины, однако снятие моратория должно произойти после разработки и принятия народными депутатами соответствующих законов, в первую очередь, закона о рынке земли и закона о земельном кадастре.

Опрос проводился с 26 декабря 2008 года по 16 января 2009 года. Было проведено 1000 интервью с владельцами земельных паев сельскохозяйственного назначения, которые проживают в селах и городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Исполнитель опроса – компания GfK Ukraine.

Справка УНИАН. Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Эта организация призвана содействовать достижению общественно-политического консенсуса по основным направлениям реализации программ экономических преобразований.

Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран. В их числе бывший премьер-министр Канады Ким КЭМПБЕЛЛ, бывший сенатор США Линкольн ЧАФИ, бывший президент Национального банка Венгрии Джорджи ШУРАНИ, управляющий директор украинского офиса Международного инвестиционного банка Morgan Stanley Игорь МИТЮКОВ. Международный консультативный совет участвует в формировании стратегии фонда, помогает выбирать приоритетные проекты, а также представляет организацию в Украине и за рубежом.