Украина значительно увеличила экспорт мяса птицы

Украинские предприятия за первые три месяца текущего года экспортировали 65 тыс. тонн мяса птицы, что на 57% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинская аграрная конфедерация» (УАК).

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При этом, согласно сообщению, в марте Украина экспортировала 33,2 тыс. тонн мяса птицы, что превышает суммарный показатель экспорта за два предыдущих месяца и является рекордом за последние несколько лет.

Так, в 2016 году, по данным УАК, максимальный объем экспорта этого продукта был зафиксирован в апреле, когда отечественные сельхозпроизводители поставили на внешние рынки 25,2 тыс. тонн мяса птицы.

Как сообщал УНИАН, в середине марта Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины. Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонгконг ввели временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины).

Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта, 7 млрд долл.), Евросоюза (27,5%, 4,2 млрд долл.), Африки (15,7%, 2,4 млрд долл.), СНГ (7,7%, 1,2 млрд долл.), а также США (0,9%, 45 млн долл.).