Россия поднимает ввозные пошлины на молоко и сливки

Правительство РФ утвердило ставку ввозной таможенной пошлины на молоко и сливки сгущенные или с добавлением сахара в размере 20% от таможенной стоимости сроком на 9 месяцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее постановление от 31 января 2009 г. N 72 подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.

Сейчас ставка импортной пошлины на эти продукты составляет 15% таможенной стоимости.