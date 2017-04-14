Кения выделила Украине квоту на беспошлинный экспорт кукурузы

Кения выделила украинским сельхозпроизводителям квоту на беспошлинный экспорт 363 тыс. тонн зерна кормовой кукурузы до 30 августа, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«Украинские компании получили право беспошлинного экспорта в Кению зерна желтой (кормовой) кукурузы до 30 августа 2017 года в объеме 363 тыс. тонн. Согласно письму Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства Кении, определяются 22 компании Кении, имеющие право беспошлинного импорта желтой кукурузы», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 12 апреля Государственное казначейство Кении смягчило требования к содержанию ГМО в импортированной кукурузе. Отныне товар должен соответствовать стандартам ЕС, согласно которым допускается отсутствие ГМО на 99,01%.

Как сообщал УНИАН, в конце марта торговый представитель Украины Наталья Микольская информировала, что Кения планирует беспошлинно импортировать 450 тыс. тонн украинской кукурузы с помощью механизма государственных закупок. Отмечалось, что государство также заинтересовано в импорте отечественных продуктов питания, простого перерабатывающего оборудования, фармацевтических продуктов и оборудования для энергетического машиностроения.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.) и США (0,9% - 45 млн долл.).