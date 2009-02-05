Сетевой рознице нужно 4 млрд. грн.

Профессиональные объединения, представляющие интересы производителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции, вчера обратились к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой о неотложной финансовой поддержке продовольственных торговых сетей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор Украинской торговой ассоциации (УТА) Игорь КИШКО.

По его словам, производители просят срочно провести совещание Кабмина по вопросам рефинансирования продовольственного ритейла в размере 4 млрд. грн. при участии производителей, поставщиков и представителей сетевой розницы. И.КИШКО уточнил, что производители поддерживают выделение государственных средств, если они будут направлены на расчеты ритейлеров с производителями и поставщиками за поставленные товары.

«Такая поддержка не только поможет торговым сетям, но и значительно улучшит ситуацию с оборотными средствами всех предприятий по цепочке производитель –потребитель», – говорится в обращении.

Согласно документу, предприятия торговли в случае позитивного решения вопроса о господдержке «готовы удерживать низкие торговые наценки к оптовой цене производителя или поставщика на социально значимые продукты питания. Такие действия сетей в сочетании с безусловным выполнением договорных обязательств приведут к снижению цен на товары и позитивно повлияют на способность населения покупать продукты питания».

Обращение подписали руководители Украинской аграрной конфедерации, Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, Союза молочных предприятий Украины, Украинской торгово-промышленной конфедерации, «Укрмясопродукта», СОВАТ, Всеукраинской ассоциации хлебопекарей и Украинской торговой ассоциации.