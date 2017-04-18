Украина значительно увеличила экспорт подсолнечного масла

Крупные и средние украинские предприятия в марте текущего года поставили за границу 683,47 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 59,2% больше, чем в марте прошлого года, и на 54,7% больше, чем в предыдущем месяце.

Читайте такжеУкраина увеличила производство подсолнечного масла на 43%

Как сообщила пресс-служба объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров «Укролияпром», в денежном выражении экспорт составил 514,8 млн долл.

«По итогам марта 2017 года экспорт подсолнечного масла из Украины достиг наивысшей за все годы отметки в 683,47 тыс. тонн на сумму 514,8 млн долл. По сравнению с мартом 2016 года рост составил 159,2%, а по сравнению с февралем 2017 года – 154,7%», – говорится в сообщении.

В целом с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) украинские предприятия увеличили экспорт подсолнечного масла на 29%. Отмечается, что наибольший рост наблюдался в первые три месяца текущего года – на 35,8%. При этом пресс-служба не сообщила объем экспорта за отчетный период в натуральном выражении.

Основными потребителями украинского подсолнечного масла являются Индия, страны ЕС, Китай и Турция.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия в 2016-2017 МГ (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) произведут около 5,5 млн тонн подсолнечного масла, из которых порядка 5 млн тонн отправят на экспорт.

Согласно данным Государственной службы статистики, производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2016 году увеличилось на 20,2% – до 4,4 млн тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным ассоциации «Укролияпром», в 2016 году украинские предприятия экспортировали рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году.