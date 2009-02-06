В Кировоградской области на складах более миллиона тонн зерна

Переходный остаток зерна, который накопился на складах сельскохозяйственных предприятий Кировоградской области, на сегодняшний день составляет около 1,2 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Кировоградской облгосадминистрации Василий МОЦНЫЙ 5 февраля во время межрегионального рабочего совещания под председательством заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО.

По словам В.МОЦНОГО, два года тому назад количество непроданного зерна не превышало 700 тыс. тонн.

«После введения квот на реализацию семян подсолнечника в августе прошлого года, в области осталось около 650 тыс. тонн. В общей сложности, на складах Кировоградской области сейчас хранится 1,6 млн. тонн нереализованной сельхозпродукции», - подчеркнул губернатор.

В.МОЦНЫЙ сказал, что за последние годы кредитование предприятий агропромышленного комплекса уменьшилось в 10 раз, и теперь фермеры и руководители хозяйств имеют большое сомнение по поводу рентабельности работы в данной отрасли.

«Для проведения полноценной посевной кампании Кировоградская область нуждается в почти миллиарде гривень. Пока мы обеспечены средствами всего на 49%, чтобы выйти в поле», - отметил В.МОЦНЫЙ.