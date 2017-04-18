В Украине выросло сельхозпроизводство

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в марте текущего года составил 0,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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При этом, по сравнению с февралем 2017 года, сельхозпроизводство выросло на 20,8%.

Ранее Госстат сообщал, что с начала текущего года производство сельхозпродукции в Украине сократилось на 0,8%. В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 0,8%, а население – на 0,9%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Сельскохозяйственные предприятия в 2016 году произвели продукции на 9,8% больше, чем годом ранее, а население увеличило производство на 1,5%.