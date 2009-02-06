Губернаторы не вышли на связь с Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила селекторное совещание с губернаторами, посвященное вопросам кредитования агропромышленного комплекса, поскольку большинство председателей облгосадминистраций на связь не вышли.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО, сделав перекличку по областям, убедилась в том, что на совещании присутствуют губернаторы Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской областей, а также премьер-министр Крыма.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что губернаторы не вышли на связь по указанию Президента, и в связи с этим отменила проведение совещания.

Премьер отметила, что на сегодняшнем совещании планировалось рассмотреть вопрос кредитования предприятий АПК, а также обсудить совместные действия центральной и местный властей по предотвращению инфляции.

Кроме того, глава правительства сообщила, что на сегодняшний день достигнута договоренность с предприятием «Укргаздобыча» и Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом о продаже дизельного топлива по цене 4,2 тыс. грн. за тонну для проведения весенне-полевых работ, и вопрос снабжения областей этим топливом также планировалось обсудить на сегодняшнем совещании.

«Сегодня по команде Президента большинство губернаторов – из 25 глав ОГА не явились на совещание по поручению Президента – 21, и, кроме того, мэры Киева и Севастополя. Это является одним из примеров, как Президент разрушает работу правительства, исполнительной вертикали и не дает возможности работать по чрезвычайно важным для страны вопросам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она назвала такое распоряжение главы государства преступным и поблагодарила губернаторов, а также главу Совмина АРК за то, что они все-таки явились на совещание.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что вопросы, которые планировалось обсудить на сегодняшнем совещании, будут обсуждены на совещании, созванном на следующей неделе. Она также высказала надежду, что на это совещание Президент позволит явиться губернаторам всех областей.