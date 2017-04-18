Похолодание угрожает будущему урожаю плодовых в Украине - синоптик

Ухудшение погодных условий и заморозки до минус 1-4 градусов ночью угрожают будущему урожаю плодовых деревьев в Украине, написала главный синоптик сайта Opogode.ua Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСпасатели предупреждают о заморозках в Украине

"Кратковременное похолодание - это уже может быть опасно для нежного цвета будущих плодов фруктовых. А что уж говорить о длительном охлаждении?", - написала она, добавив, что в ближайшую неделю потепление в Украине не предвидится.

Согласно данным Диденко, в ближайшее время на юге, востоке и в центре страны возможны сильные осадки, дождь и местами мокрый снег.

В связи с этим синоптик призвала аграриев принимать меры для защиты цветущих деревьев от резкого перепада температур.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий по всей Украине. В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода и заморозки ночью.

11 апреля руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометеоцентра Татьяна Адаменко сообщала, что погодные условия в Украине способствуют нормальному развитию яровых культур, сев которых аграрии начали в начале марта.